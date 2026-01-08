Neue Wege für Nahversorger in Niederösterreich

Große Supermarktketten und Discounter machen es schon seit Jahren den örtlichen Nahversorgern das Leben schwer. In vielen Gemeinden hat der lokale Greißler schon längst den Kampf verloren. Dabei sind es genau diese kleinen Läden, die häufig der Mittelpunkt für die Dorfgemeinschaft sind. In Niederösterreich will man dem Greißlersterben mit sogenannten Hybridmärkten entgegenwirken.