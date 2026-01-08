KURIER TV

Neue Wege für Nahversorger in Niederösterreich

Viele lokale Greißler kämpfen in ländlichen Gebieten gegen große Supermarktketten. Händeringend wird nach Lösungen gesucht.
Große Supermarktketten und Discounter machen es schon seit Jahren den örtlichen Nahversorgern das Leben schwer. In vielen Gemeinden hat der lokale Greißler schon längst den Kampf verloren. Dabei sind es genau diese kleinen Läden, die häufig der Mittelpunkt für die Dorfgemeinschaft sind. In Niederösterreich will man dem Greißlersterben mit sogenannten Hybridmärkten entgegenwirken.

