Neue Messe für Fotografie-Interessierte

Am 22. und 23. März wird das VAZ in St. Pölten der Veranstaltungsort einer neuen Messe. Die „Foto-Park“-Messe hat sich ganz dem Thema Fotografie und allem was dazu gehört, verschrieben.

Extra dafür gründete Viktor Nezhyba gemeinsam mit zwei befreundeten Fotografen den Verein zur Förderung der Fotografie, welcher in Zukunft in St. Pölten beheimatet sein wird. Mit dem neuen Event will sich Nezhyba zum ursprünglichen Messegedanken bekennen: „Eine Messe sollte den Besuchern die Möglichkeit geben, die ausgestellten Dinge wirklich auszutesten und zumindest etwas Erfahrung damit zu sammeln. Das ist bei einer Messe mit Tausenden Besuchern aber gar nicht mehr möglich.“