Neue Lernschmiede für die Hochbegabten

Manche gelten als verhaltensauffällig, andere ziehen sich völlig zurück. Hochbegabte, das wissen Experten seit vielen Jahren, brauchen eine ganz eigene Betreuung. Das gilt ganz besonders für das Kindesalter, wenn die Kids mit hohem IQ zur Schule gehen. Werden ihre Talente nicht in besonderem Maße gefördert, kann das eine positive Entwicklung beeinträchtigen.

Während es in Mödling schon eine Schule gibt, die Hochbegabte fördert, betritt man im Westen Niederösterreichs mit einem neuen Projekt noch Neuland. Kommendes Jahr soll es aber in Pöchlarn, Bezirk Melk, so weit sein. Dort soll ein Gymnasium für superschlaue Jugendliche entstehen. Den "Vorsitz" wird das BG/BRG Wieselburg übernehmen, wie Direktor Gottfried Müllschitzky bestätigt.

Er bremst aber noch zu hochgesteckte Erwartungen. "Wir müssen zuerst schauen, ob wir überhaupt eine Klasse zusammenbringen. Ich denke aber schon." Demnächst will man damit beginnen, die Werbetrommel zu rühren. "Über Facebook, Flyer und Infoveranstaltungen. Wir wollen Eltern vom Waldviertel bis nach Linz ansprechen."