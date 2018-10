Neue Experten für die Kellergassen

Eine dieser Absolventen ist die 23-jährige Anna Schöfmann aus Retz (Bezirk Hollabrunn). Und sie ist nicht irgendeine Absolventin, sondern bereits die 600. in den letzten 19 Jahren. „Wir haben ein Weingut und somit bin ich mit den Kellergassen aufgewachsen“, erzählt Schöfmann. Der Grund, warum sie die Ausbildung gemacht hat, liegt vor allem in der Zukunft: „Ich denke, dass man unsere Region in der nächsten Zeit noch viel mehr touristisch vermarkten muss. Zudem wollen wir auf unserem Weingut den Erlebnisfaktor etwas ausbauen und den Kunden mehr als nur unseren Wein bieten.“