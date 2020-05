Neue Deponie könnte Entlastung bringen

In dem Tal, wo derzeit Wintergetreide im Keimen ist, soll eines Tages auf einer Fläche von 180.000 m²(18 Hektar) Müll deponiert werden. Das Vorhaben bei Kettlasbrunn (einer Katastralgemeinde von Mistelbach) sorgte seinerzeit für zahlreiche Proteste innerhalb der Bevölkerung. Inzwischen durchlief das Deponieprojekt alle Genehmigungsverfahren und darf sofort in Angriff genommen werden. Nur der Eigentümer des Areals samt aller in einer Firma gebündelten Genehmigungen ist seit einigen Tagen ein anderer: Es ist ein Unternehmen von Hans Zöchling, der auch zwischen Mistelbach und Wilfersdorf eine Deponie betreibt.