Neue Arbeiterkammer bietet modernen Beratungsstandard

Gmünd – Seit wenigen Wochen zieht ein Neubau in der Weitraerstraße in Gmünd viele neugierige Blicke auf sich. Die transparente Architektur und die modernen Akzente beeindrucken. Am vergangenen Wochenende war das Gebäude auch Anziehungspunkt für die Landes- und Stadtprominenz. Das neue Beratungszentrum der Arbeiterkammer (AK) in Gmünd wurde feierlich eröffnet und soll ab sofort den modernen Anforderungen gerecht werden.

„Die AK-Bezirksstelle bietet nicht nur klassische Arbeitsrechtsberatung an, sondern unterstützt Behinderte, bei Firmen-Insolvenzen, bei Fragen zu Konsumentenschutz und Steuerrückhol-aktionen“, sagte Bezirksstellenleiterin Elisabeth Zellhofer und stellte während des Festakts die vielen Aufgaben ihrer Organisation vor. Im modernen Bürokomplex sind aber neben der AK auch das ÖGB-Regionalsekretariat und die Gewerkschaften „Bau-Holz“, „GPA-DJP“ und „ PRO-GE“ untergebracht. „Diese Bündelung der Interessensvertreter stärkt die Arbeitnehmerseite der Sozialpartnerschaft im oberen Waldviertel“, sagte AKNÖ-Direktor Helmuth Guth, der den Gmünder Neubau um rund 2,7 Millionen Euro Investitionssumme federführend initiiert hat.

Schon bei der Planung des Hauses wurde auf eine möglichst ökologische Bauweise geachtet. Die gesamte Heizungsenergie wird aus Erdwärme und einer Wärmepumpe gewonnen. Das Gebäude hat eine Grundfläche im Ausmaß von 920 Quadratmetern, besitzt insgesamt 12 Büros, 22 Parkplätze und einen teilbaren Veranstaltungssaal, der nun neue Möglichkeiten für Events aller Art bieten soll.