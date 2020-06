Neos setzen voll auf Frauenpower

Karin Sobotka für Gablitz. Nadine Szecsenyi für Wolfsgraben. Tanja Ehnert für Pressbaum. Und Michaela Prehofer für Mauerbach. Das sind vier der fünf Spitzenkandidaten der Neos für die Gemeinderatswahl im westlichen Bezirk Wien-Umgebung. Der einzige Mann in der Frauenrunde ist Christoph Angerer, Spitzenkandidat für die Gemeinde Purkersdorf. Und auch der freut sich über die Frauenquote von 80 Prozent in seiner Region.

Unter den vier Spitzenkandidatinnen ist auch die jüngste Neos-Spitzenkandidatin Niederösterreichs. Nadine Szecsenyi (19) tritt erstmals für die Neos und erstmals überhaupt bei einer Gemeinderatswahl an. Die Disponentin, die im Vorjahr ihre Lehre abgeschlossen hat, will vor allem den Jüngeren die Politik näher bringen. "In den kleinen Orten ist die Junge ÖVP halt sehr verbreitet", sagt die 19-Jährige. In Wolfsgraben will sie sich vor allem für einen mobilen Nahversorger einsetzen. Der sei zwar schon geplant, allerdings mit Mindestbestellwert: "Das will ich verhindern. Jeder soll um jeden Preis bestellen können", sagt Szecsenyi. In Gablitz kandidiert mit Karin Sobotka eine erfahrene Politikerin. Sobotka war lange bei der ÖVP und trat für die Neos aus der Partei aus. "Ich fühle mich hier als Bestandteil einer Bürgerbewegung, die etwas verändern kann", sagt Sobotka. In Gablitz wollen die Neos vor allem ihre Kontrollfunktion über die Gemeindefinanzen ausüben.