Nazi-Schmiererei auf Supermarkt-Parkplatz

Haut allen Türken in den Schädel ein. Sieg Heil." Dieser Schriftzug prangte Donnerstagfrüh samt Hakenkreuz auf der Wand zum Parkplatz des Penny Marktes in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten).

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter den Schriftzug angebracht. Das Wort "Türken" wurde später mit Kartons überklebt. Mitarbeiter des Supermarktes haben in der Früh Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Verhetzung und Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz wurde mit Ermittlungen beauftragt.

Bürgermeister Franz Zwicker ( SPÖ) ist betroffen: "Das ist nicht in Ordnung und kontraproduktiv für das Zusammenleben." Denn der Anteil an Migranten ist in Herzogenburg mit 9,4 Prozent und 46 Nationen relativ hoch. Größte Bevölkerungsgruppe nach den Österreichern sind Türken. Noch am Donnerstag wurde der Schriftzug entfernt. Wolfgang Schatzl ( FPÖ) distanzierte sich unaufgefordert: "Wir sind rechts, aber nicht rechtsextrem. Damit haben wir nichts zu tun."

Die Polizei bittet um Hinweise: 059 133 3165-100.