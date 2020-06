Naturdenkmal musste gefällt werden

Die gut 180 Jahre alte Linde am Oberen Markt in Gresten im Bezirk Scheibbs war nicht von ungefähr als Naturdenkmal geschützt. Dennoch: Als der mächtige, das Ortsbild prägende Baum dieser Tage gefällt werden musste, gab es im Ort keine Diskussionen. Das hohle Innere des Stammes belegte die Diagnose eines Experten. Die tonnenschwere Linde hatte an einer Stammstelle nur mehr eine Stärke von 5 Zentimetern.

Nachdem laufend dürre Äste vom Baum abgerissen waren, forderte die Gemeinde bei der Bezirkshauptmannschaft rasch die Aufhebung der Naturdenkmalwidmung ein.