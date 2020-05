"Narrischer Kastanienbaum" blüht

Da zieht ein großer Kastanienbaum am Rande der Bundesstraße die Blicke vieler Passanten auf sich: Er trägt nämlich auf einer Seite seiner Krone braune Blätter und zahlreiche Früchte, auf der anderen ist er aber voller junger Triebe und sogar Blüten.



"So etwas habe ich überhaupt noch nie gesehen", meint ein beispielsweise Pensionist mit ungläubigem Blick. Er vermutet, dass die Miniermotten, die Kastanien seit vielen Jahren schwer schädigen, dem Baum so stark zugesetzt hat, dass er sogenannte "Nottriebe" bildet. Die treten - so sagen Fachleute - bei Bäumen dann auf, wenn sie stark erhöhtem Stress ausgesetzt sind.