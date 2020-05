Nährstoffe in Au ließen Hanf zwei Meter hoch wachsen

Die Grenzspäher brauchten nicht lange zu warten. Noch am selben Tag beobachteten sie einen Pkw, der in der Nähe hielt und aus dem drei Männer stiegen und in Richtung der Hanfstauden marschierten. Minuten später war die Fahndung nach dem Pkw draußen. In Paltendorf klickten für das Trio die Handschellen. Bei dem Hanfzüchter handelte es sich um einen 47-jährigen Wiener. Der Mann wurde in die Justizstrafanstalt Korneuburg eingeliefert. Seine beiden Begleiter (40 und 51 Jahre alt) werden angezeigt.