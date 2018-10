Nächtliche Suchaktion nach zwei Bergsteigerinnen am Schneeberg

Zwei Bergsteigerinnen aus Ungarn haben in der Nacht auf Sonntag eine Suchaktion der Bergrettung Reichenau (Bezirk Neunkirchen) ausgelöst. Die beiden Frauen im Alter von 34 und 41 Jahren kamen am Samstag auf der " Richterroute" an der Südseite des Schneebergs vom unmarkierten Weg ab und gerieten in schwieriges felsiges Gelände, berichtete die Bergrettung.

Kurz nach 21.00 Uhr konnten sie trotz guter Ausrüstung nicht weiter und setzten einen Notruf ab. Ein Team der Bergrettung fand die Frauen nach mehrstündiger Suche. Mittels Seilbergung wurden die beiden um 3.30 Uhr unverletzt ins Tal gebracht.