Nach Verkehrsunfall mit vier Toten: Lenker zu bedingter Haft verurteilt

Der 40-jährige ukrainische Lenker war am 12. August in den Morgenstunden im Raum Gaweinstal aufgrund von Übermüdung mit dem Pkw rechts von der A5 abgekommen. Der Kleinbus prallte gegen eine abgesenkte Leitschiene, die ihn in die Luft katapultierte. Das Kfz durchbrach in Folge ein Brückengeländer und stürzte auf einen Wirtschaftsweg.

