Nach Verkehrsunfall mit Moped in NÖ: 15-Jährige gestorben

Nach einem Verkehrsunfall in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) am Donnerstagabend ist eine 15-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Jugendliche war auf einem Moped mitgefahren, das mit einem Pkw kollidierte. Die gleichaltrige Zweiradlenkerin wurde nach Polizeiangaben von Freitag mit schweren Blessuren ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Mitfahrerin wurde von "Christophorus 3" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen, wo sie ihren Verletzungen erlag.