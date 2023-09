Nach Unfall: 80-jähriger Lenker wird von Bikern attackiert

Hinweise erbeten

Der 80-Jährige gab an, nach einem Faustschlag in den Bauch gestürzt und in weiterer Folge getreten worden zu sein. Beim Verlassen des Tatorts soll ein Biker die Beine des Mannes überrollt haben. Nach der Erstversorgung wurde der Niederösterreicher mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen.