Nach mehrjährigem Sparkurs will die Stadt Krems wieder investieren

Gebührenerhöhung

Der sonst so kritische Gemeinderat der Kommunisten und Linkssozialisten, Wolfgang Mahrer, nahm diesmal moderate Worte in den Mund: "Wir haben erstmals bei den Gebührenerhöhungen mitgestimmt, weil es im Vergleich zu früher sanfte Anpassungen sind." Und zwar, jeweils plus 1,3 Prozent für Wasser in den nächsten drei Jahren und plus 2,6 Prozent beim Kanal im kommenden Jahr. "Dafür mussten wir schon über unseren Schatten springen. Aber wenn andere Parteien sagen, die Erhöhungen seien nicht moderat, dann stimmt das einfach nicht", sagte Mahrer.