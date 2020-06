Nach Ladendiebstahl trat ÖVP-Stadtrat nun doch ab

ÖVP-Stadtrat Leopold Hofbauer trat nun doch aus eigenem Antrieb ab. Das gab Bürgermeister Erwin Bernreiter am Dienstag bekannt. „Ich habe mit Hofbauer noch am Montag gesprochen“, sagte Bernreiter. Dabei hätte Hofbauer auch seinen Rücktritt angeboten.

Hofbauer hatte damit die Stadtpartei quasi links überholt und noch vor der geplanten Diskussions-Sitzung am gestrigen Dienstag die Konsequenzen aus der Affäre gezogen. „Zuerst sollte jedoch die eigene Fraktion über diesen Schritt informiert werden und erst danach die Öffentlichkeit“, teilte Bernreiter in einer Aussendung mit.

Stein des öffentlichen Anstoßes war ein Ladendiebstahl des Mandatars. Vor drei Wochen war der 59-Jährige beim Einkauf in einem Supermarkt unterwegs. Und zwar unter dem Einfluss von Medikamenten, die er damals seit einigen Tagen einnahm. Im KURIER-Interview hatte sich Hofbauer geoutet und Rede und Antwort gestanden. Über die Art der Medikamente wollte er nichts sagen. Das sei ein zu persönlicher Lebensbereich. Hofbauer erklärte nur so viel: Die Nebenwirkungen hätten an dem heißen Tag zu einem Blackout geführt, der in dem unbewussten Einstecken von Socken und Ketchup gipfelte.

Bernreiters Schlusswort: „Sein Fehlverhalten ist nicht zu entschuldigen. Dennoch muss auch gesehen werden, dass Leopold Hofbauer in den vergangenen Jahren viel für unsere Stadt geleistet hat. Diese Leistungen sollen durch sein Verhalten auch nicht geschmälert werden.“