Nach Kurzschluss: 20.000 Bürger ohne Strom

Wer der Hitze die Schuld gibt, irrt. Der Grund für einen monströsen Stromausfall, der Amstetten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Großteil lahm legte, war ein Kurzschluss in einem schadhaften Erdkabel. Das ohne Vorwarnung aufgetretene Blackout sorgte bei der Bevölkerung in Amstetten und Neuhofen/ Ybbs, bei den Feuerwehren und den Stadtwerken Amstetten für Aufregung und zahlreiche Einsätze. Über 20.000 Personen waren über kürzere oder längere Zeit stromlos.

Warum das Erdkabel in der Schulstraße gegen 22 Uhr nahe dem Stadtzentrum kollabierte, konnte Stadtwerkechef Robert Simmer gestern noch nicht sagen. Der Fehler wurde vom Schaltwart erkannt und der finstere Stadtteil über andere Leitungen angespeist. Doch bei den Umschaltungen dürfte die hohe Spannung Teile des übrigen Stadtnetzes überlastet haben. Es kam zu weiteren Kurzschlüssen.