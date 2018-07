Nach Kollision mit Polizeiauto: Flucht endet mit Unfall

Ein 17-jähriger Burgenländer stieg in der Nacht auf Samstag alkoholisiert ins Auto und streifte mit dem Seitenspiegel seines Fahrzeuges jenen einer entgegenkommenden Polizeistreife. Der junge Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf war gerade im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen unterwegs.

Der 17-Jährige hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wiener Neustadt. Nachdem die Polizeistreife gewendet hatte, nahm diese die Verfolgung auf, konnte diesen den Lenker wegen der hohen Geschwindigkeit aber nicht mehr einholen. Die Verfolgung wurde am Beginn des Stadtgebietes von Wiener Neustadt abgebrochen und eine Funkfahndung für das Stadtgebiet veranlasst.

Um 1.48 Uhr erhielt die Polizei von Wiener Neustadt schließlich Nachricht über einen schweren Unfall. Insgesamt vier Autos sind schwer beschädigt worden: Der geflüchtete 17-Jährige prallte den Erhebungen zufolge gegen drei Autos am rechten Parkstreifen und überschlug sich.