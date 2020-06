Nach Attacke auf Freundin in U-Haft

Neunkirchen – Brutale Szenen spielten sich diese Woche in der Schubertstraße in Neunkirchen ab. Zum wiederholten Male ging ein amtsbekannter 27-Jähriger auf seine Lebensgefährtin los. Dieses Mal wurde der Mann wegen Verdachts auf Körperverletzung, Nötigung und gefährlicher Drohung in Untersuchungshaft genommen.

Der 27-Jährige war schon mehrmals wegen Übergriffen gegen seine 37-jährige Freundin aufgefallen. Es gab im Vorfeld bereits eine Wegweisung und ein Betretungsverbot der gemeinsamen Wohnung. Unter starkem Alkoholeinfluss ist die Lage nun neuerlich eskaliert. Nach einem Streit ging der 27-Jährige erneut auf seine Lebensgefährtin los und verletzte diese. Die Frau verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wurde der Schläger plötzlich rasch zahm. Er ließ sich anstandslos festnehmen. Wegen der Häufung der Vorfälle, verhängte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Untersuchungshaft gegen ihn.