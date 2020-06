Mysteriös: Mehr als 30 Katzen am helllichten Tag spurlos verschwunden

Tränen, Trauer und schlaflose Nächte. Seit die kleine Tigerkatze von Verena Mödl am helllichten Tag spurlos verschwunden ist, ist kein Tag mehr wie vorher. Noch dazu handelte es sich bei Dumbo um ein Findelkind, das liebevoll mit der Flasche aufgezogen werden musste.

Es ist kein Einzelfall in Zellerndorf und Umgebung: In den vergangenen Monaten verschwanden mehr als zwei Dutzend Hauskatzen spurlos. Hinweise, dass die Tiere getötet oder vergiftet wurden, gibt es kaum. Bei den Katzenbesitzern geht jetzt die Angst um. Via " Facebook" wird nicht nur mit Bildern nach den verschwundenen Tieren gesucht, sondern auch vor einem unbekannten "Katzen-Fänger" gewarnt. Binnen weniger Wochen wurden auf der Facebook-Seite 30 vermisste Katzen gemeldet. Und jede Woche kommt ein neuer Fall hinzu.

Die meisten vermissten Katzen gibt es demnach in Zellerndorf (8) und Watzelsdorf (5). Aber auch in anderen Ortschaften im Bezirk Hollabrunn – von Alberndorf, Auggenthal über Gaindorf bis nach Radlbrunn – sind Tiere von der Bildfläche verschwunden.

"Wir leben mitten in der Ortschaft. Es sind weit und breit keine Felder und kein Wald", sagt Verena Mödl. Die 23-jährige Tierliebhaberin kann sich deshalb nicht vorstellen, dass ihre beiden Katzen "stiften" gegangen sind. "Wir haben auch keine Fallen in der Umgebung gefunden", sagt die junge Frau.

Ursprünglich wollte Mödl mit der Facebook-Seite die Suche nach ihren beiden verschwundenen Katzen vorantreiben. Doch dann hörte sie, dass auch andere Besitzer um ihre Katzen bangen und gab die Facebook-Seite für alle vermissten Katzen frei.