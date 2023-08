Eine Familie hatte die Feuersalamander nach dem Unfall am 13. November des Vorjahres in Brand-Laaben (Bezirk St. Pölten) zur Wildtierpflegestation von Karin Brunner nach Gföhl (Bezirk Krems) gebracht. Brunner konnte der Aussendung zufolge noch einigen Tieren Geburtshilfe leisten, bevor sie die Mutter von ihren Leiden erlösen musste. Die Findlinge wurden ins Haus für Natur gebracht und in enger Abstimmung mit der Naturschutzabteilung des Landes Niederösterreich am 25. Juli ausgewildert.

Wienerwald als wichtiger Lebensraum

"Der Wienerwald ist ein wichtiges Vorkommensgebiet des Feuersalamanders", betonte Andreas Weiß, Direktor des Biosphärenpark Wienerwald. "Wir freuen uns, dass die Jungtiere in den zahlreichen natürlichen und naturnahen Bereichen des Biosphärenparks Wienerwald ihre neue Heimat finden."