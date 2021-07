Motorradfahrer starb bei Zusammenstoß

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Puchberg am Schneeberg in Niederösterreich nach einem Frontalzusammenstoß mit einem PKW ums Leben gekommen. Kurz nach 15.00 Uhr kam der Motorradlenker aus derzeit unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der Motorradlenker erlitt bei dem Verkehrsunfall laut Polizei tödliche Verletzungen. Die 51-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.