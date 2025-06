Motorradfahrer starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Scheibbs

Bei einem Verkehrsunfall auf der B28 in St. Anton an der Jeßnitz im Bezirk Scheibbs (Niederösterreich) ist am Freitag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 55-Jährige war mit seinem Bike Polizeiangaben zufolge auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit zwei Pkw kollidiert. In der Folge wurde der Wiener in Richtung einer Böschung geschleudert. Der Mann erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.