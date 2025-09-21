Motorrad und Pkw auf B25 im Bezirk Scheibbs kollidiert

Bei einer Kollision mit einem Pkw auf der B25 in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) sind am Sonntagnachmittag ein Motorradlenker und seine Lebensgefährtin schwer verletzt worden. Der 53-Jährige aus dem Bezirk Baden und die 39 Jahre alte Sozia wurden von "Christophorus 15" ins Landesklinikum Amstetten bzw. von "Christophorus 99" in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Zu der Kollision war es gekommen, als der Motorradfahrer den Pkw überholen wollte, dessen 66 Jahre alter Lenker aus dem Bezirk Scheibbs jedoch im Begriff war, nach links in einen Güterweg einzubiegen. Der Mann am Steuer des Autos blieb laut Polizei unverletzt.