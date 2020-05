Mostviertler Bastards testen für Meisterschaft

Zum ersten Geburtstag will es der " AFC Union Mostviertel Bastards" wieder wissen. Das Footballteam, das sich binnen eines Jahres zu einer respektablen Kampfmannschaft formierte, hat sich für die nächsten Wochen zwei harte Gegner ins Heimstadion nach Steinakirchen/Forst geladen.

Beim ersten Match geht es am Sonntag (14 Uhr) gegen die "Air Force Hawks" aus Langenlebarn. Nachdem sie schon bei den ersten beiden Spielen im Frühjahr jeweils von 700 Footballfans frenetisch angefeuert wurden, hofft die 45-köpfige Truppe hinter Head Coach Andreas Tartarski auch dieses Mal auf ähnliche Unterstützung. Bevor es dann nächstes Jahr in der DivisionIII um Meisterschaftspunkte geht, wird daheim am 11. Oktober gegen den "AFC Rangers Mödling" noch einmal getestet.

Ein besonderer Leckerbissen für Fans und Interessierte wird aber schon am Freitag (18 Uhr) am Steinakirchner Football-Platz geboten. Da findet das "Tryout", eine Art Schnupperkurs für Interessierte über 16 Jahren statt. SpezielleTrainer werden Wissenswertes vermitteln und Talenten Rede und Antwort stehen. Auch für ein entsprechendes Rahmenprogramm wird gesorgt sein. Das freitägige "Tryout" ist übrigens einebundesweite Aktion und wird von zahlreichen Mannschaften mitverantstaltet. So auch vom Traditionsverein Amstetten Thunders im dortigen Stadion.