Halle mit Hühnermist brannte: 135 FF-Mitglieder in NÖ im Einsatz

Samstagfrüh wurden acht Feuerwehren zu einem Gebäudebrand nach Neuhofen (Bezirk Amstetten) gerufen. 135 Feuerwehrmitlgieder der Wehren Neuhofen/Ybbs, Amstetten, Winklarn, Euratsfeld, Ulmerfeld-Hausmening, Ferschnitz, Kröllendorf-Wallmersdorf und Kornberg-Schlickenreith waren im Einsatz.

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten berichtet, befand sich eine Besatzung der FF Neuhofen sich aufgrund der Jugendstunde bereits im Feuerwehrhaus und konnte umgehend ausrücken. Bereits während der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Eine Halle, die mit Hühnermist befüllt war, war in Brand geraten.

Hühnermist wurde gekühlt

Der Atemschutztrupp startete sofort die Löscharbeiten. Der Hühnermist wurde umfassend gekühlt, um ein erneutes Aufflammen des Feuers sowie eine mögliche Staubexplosion zu verhindern.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis nach 11 Uhr, eine halbe Stunde später konnte das "Brand aus" gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.