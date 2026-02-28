Niederösterreich

Halle mit Hühnermist brannte: 135 FF-Mitglieder in NÖ im Einsatz

Samstagfrüh sind acht Feuerwehren zu Brand im Bezirks Amstetten ausgerückt. Verletzt wurde niemand.
28.02.2026, 12:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Brand Neuhofen

Samstagfrüh wurden acht Feuerwehren zu einem Gebäudebrand nach Neuhofen (Bezirk Amstetten) gerufen. 135 Feuerwehrmitlgieder der Wehren Neuhofen/Ybbs, Amstetten, Winklarn, Euratsfeld, Ulmerfeld-Hausmening, Ferschnitz, Kröllendorf-Wallmersdorf und Kornberg-Schlickenreith waren im Einsatz.

Brand neuhofen

Brand neuhofen

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten berichtet, befand sich eine Besatzung der FF Neuhofen sich aufgrund der Jugendstunde bereits im Feuerwehrhaus und konnte umgehend ausrücken. Bereits während der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Eine Halle, die mit Hühnermist befüllt war, war in Brand geraten. 

Hühnermist wurde gekühlt

Der Atemschutztrupp startete sofort die Löscharbeiten. Der Hühnermist wurde umfassend gekühlt, um ein erneutes Aufflammen des Feuers sowie eine mögliche Staubexplosion zu verhindern. 

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis nach 11 Uhr, eine halbe Stunde später konnte das "Brand aus" gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. 

Amstetten
kurier.at, safran  | 

Kommentare