Mord und Selbstmord im Marchfeld

Sandor A. war damals gewalttätig geworden uns soll seine Frau verprügelt haben. Sie verständigte die Polizei. Eine Streife kam, um den rabiaten 52-Jährigen aus Haus wegzuweisen. Es wurden bei der Frau allerdings keine Verletzungen festgestellt. Daher wurde der Mann nur wegen Körperverletzung angezeigt.



Am Samstag eskalierte der Familienstreit endgültig. Eine tödliche Tragödie nahm ihren Lauf. Sandor A., der mittlerweile eine andere Bleibe gefunden hat, kehrte zum Haus zurück. Aussagen der Polizei zur Folge hat sich der hochrangige Mitarbeiter eines Pharmakonzerns Zutritt zu dem Familienanwesen verschafft.



Was sich hinter den vier Wänden abgespielt hat, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben. Nur die tödlichen Folgen kamen gestern ans Tageslicht. Wie die Polizei Samstagabend bekanntgab, wurde Maria A., 47, von ihrem Mann ermordet. Er hat sein Taschenmesser verwendet. Der Frau wurde der Hals regelrecht aufgeschlitzt. Die Bankangestellte ist verblutet oder am eigenen Blut erstickt.



Die beiden Kinder, 17 und 25 Jahre, fanden die Leiche der Mutter am Nachmittag im Wohnzimmer. Sie vermuteten einen Einbruch und Mord. Die Polizei wurde alarmiert.