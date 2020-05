Rekordkuh gebar Vierlinge

Ein äußerst seltenes Ereignis sorgte kürzlich im niederösterreichischen Waldviertel für Aufsehen: Mutterkuh „Melone“ brachte auf einem Bauernhof in der Ortschaft Moniholz im Bezirk Zwettl vier gesunde Kälber zur Welt. Die wurden Maxl, Hansl, Franzl und Martl genannt.



Ganz begeistert ist auch der Zwettler Bezirksbauernkammerobmann Dietmar Hipp: „Schon Drillinge sind extrem selten und in solchen Fällen sind meist ein oder zwei der Kälber nicht lebensfähig. Von Vierlingen habe ich selbst überhaupt erst einmal gehört. Das muss 20 Jahre her sein. Wenn die Eigentümer die Kälber groß ziehen können, wird wahrscheinlich noch in 100 Jahren davon gesprochen.“

Besitzer der Rekordkuh ist die Familie Scheichl, die mit ihrem Bauernhof im Gemeindegebiet von Sallingberg auf Viehhaltung spezialisiert ist.