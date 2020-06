Mödlinger Trinkwasser wieder in Ordnung

Das Trinkwasser in Mödling entspreche wieder dem Qualitätsstandard und sei somit in Ordnung. Alle Beschränkungen seien "ab sofort aufgehoben", teilte die Stadtgemeinde Mödling am Freitagabend mit. Die extern herbeigeführten Verunreinigungen des Wasserleitungsnetzes seien durch die vom Wasserwerk getroffenen Maßnahmen "erfolgreich beseitigt" worden.

Aufgrund der vorliegenden Auswertungen der Proben vom Donnerstag, "die in der Zwischenzeit durch die AGES in Linz durchgeführt wurden", sei bekannt, dass der Messwert – an allen Messpunkten - für das Pestizid Chlorpyrifos, ein Pflanzenschutzmittel, "wieder dem in der Trinkwasserverordnung festgelegten Parameterwert entspricht", hieß es aus dem Mödlinger Rathaus. Damit könne die Trinkwasserwarnung für den Bereich der "Südtiroler Siedlung" aufgehoben werden. Auch die aus Sicherheitsgründen ausgesprochene Empfehlung, das Wasser zu Trinkzwecken für Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder bis zum fünften Lebensjahr nicht zu verwenden, wurde zurückgezogen. Laufende weitere Untersuchungen würden aus Qualitätssicherheitsgründen durchgeführt.