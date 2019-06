Mödlinger Gastronomen wollen City beleben: Ärger über Auflagen

Ein wunderschönes Holzdeck unter Schirmen und Zierpflanzen, ein Glas Wein. Der Schanigarten der Tapas-Bar Casita im Herzen der Mödlinger Fußgängerzone vermittelt Urlaubsfeeling pur. Wenn diesen Sonntag die Sonne vom Himmel strahlt, bleibt er jedoch geschlossen – so wie an jedem anderen Sonn- und Feiertag. So will es die Behörde.

Grund sind Konflikte mit Anrainern. Ständig setze es Anzeigen. Unzählige Verfahren habe man bereits geführt, erzählen Geschäftsführerin Mia Pikisch und ihr Mann Mario. Dass andere Lokale wenige Meter weiter einen Schanigarten führen dürfen, ist unerheblich. „Mehr als ein Siebtel unseres Jahresumsatzes fehlt dadurch“, sagt die Chefin.

Grundsätzlich erlaubt die Gastgartenverordnung der Stadt Mödling, Schanigärten bis 24 Uhr offen zu halten. Im Rahmen der Betriebsanlagengenehmigung kann die Behörde jedoch kürzere Öffnungszeiten vorschreiben – etwa aus Lärmschutzgründen. Im Rahmen eines solchen Verfahrens wurde nach Anrainerbeschwerden eine Umgebungslärm-Messung durchgeführt. Diese ergab, dass der Schanigarten in der aktuellen Größe zu laut sei – zumindest im Vergleich zur Geräuschkulisse der Fußgängerzone.