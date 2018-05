Mödling: Neues Spital geht in Vollbetrieb

Acht Jahre nach dem Spatenstich und zwölf Jahre nach Ende der Planungen wurde am Mittwoch die offizielle Eröffnung des neuen Landesklinikums Mödling gefeiert.

Der Neubau war eine logistische Herausforderung: Auf 54.000 Quadratmetern entstand während des laufenden Betriebs am Standort des alten Spitals eine neue Klinik, die künftig drei Pavillons, sieben Abteilungen, fünf OP-Säle und 338 Betten bieten wird. Rund 157 Millionen Euro kostete der Neubau. Sukzessive waren seit 2014 die neuen Pavillons in Betrieb genommen worden. Ganz fertig ist das Klinikum freilich noch nicht: Der bisherige Eingangsbereich wird noch heuer abgerissen, ab 1. Juni befindet sich der Eingang in der Payergasse.

Zur offiziellen Eröffnung gratulierten neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landtagspräsident Karl Wilfing. „Im Klinikneubau in Mödling können sich die Patienten sicher versorgt und wohl fühlen“, betonte Mikl-Leitner, die die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den Spitälern Mödling und Baden lobte. So setzt Mödling mit dem Gynäkologie- und Geburtenschwerpunkt – mehr als 2200 Kinder werden jährlich zu Welt gebracht – und der Kinderabteilung auf ein Eltern-Kind-Zentrum. Zudem finden sich Schwerpunkte für Orthopädie und Innere Medizin sowie eine nagelneue Neurologie (siehe unten). Insgesamt hat das Land in den vergangenen Jahren zwei Milliarden Euro in die Landesspitäler investiert.