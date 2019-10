Mödling: "Blumen Rambo" wurde Opfer von Vandalen

Fassungslos schauen sich die Kunden am Freitagvormittag im Geschäft um. „Das darf doch nicht wahr sein“, sagt eine Frau.

Der in Mödling als „Herr Rambo“ bekannte und beliebte Blumenhändler ist Opfer von Vandalen geworden. In der Nacht auf Donnerstag schlugen sie die Auslagenscheibe des kleinen Geschäfts in der Hauptstraße ein. Dabei waren sie vermummt. „Ist das, weil er Ausländer ist?“, fragt eine weitere Kundin.

Täter flüchtig

Tatsächlich ist über die Täter nichts bekannt, sie konnten vorerst unerkannt flüchten. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Doch dass es sich um einen gezielten Angriff handelte, liegt nahe. Keines der umliegenden Geschäfte wurde beschädigt. Anrainer von gegenüber haben gegen 23.20 Uhr Lärm gehört. Als sie aus dem Fenster sahen, sahen sie die schwarz gekleideten Gestalten.

„Es waren vier Leute. Drei Burschen und ein Mädchen“, berichtet Herr Rambo, der in Wahrheit El Sayed heißt. Aber als Sylvester-Stallone-Fan besteht er auf seinen Spitznamen.