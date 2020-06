Mit Moped schwer gestürzt: Schüler hat keinen Schein

Bezirk Melk – Ohne Führerschein und mit einem Moped, das nicht zum Verkehr zugelassen ist, bretterte am Sonntag ein 14-Jähriger von Kilb Richtung Umbach. Weit kam der Bub nicht, in einer Rechtskurve kam der Lenker ins Rutschen und stürzte schwer.

Laut Polizei zog sich der Jugendliche, der vermutlich zu schnell unterwegs gewesen sein dürfte, einen offenen Knöchelbruch am rechten Sprunggelenk und Prellungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum St. Pölten geflogen.

Glück im Unglück hatte hingegen der Fahrer eines Lastwagens, der Montagfrüh am Grubberg im Bezirk Scheibbs von der Fahrbahn abkam und über eine Böschung stürzte. Das tonnenschwere Fahrzeug blieb auf einer Wiese liegen. Johann H. konnte sich aus eigener Kraft aus dem Tieflader befreien, die Feuerwehr übernahm die Bergung.

In Furth bei Wieselburg, Bezirk Scheibbs, setzte sich Montagnachmittag plötzlich ein Traktor samt Anhänger in Bewegung. Der 72-jährige Josef W., der in der Nähe stand, wurde von dem Hänger gestreift und erlitt dabei Abschürfungen. „Der Mann hatte Riesenglück“, berichtete Christophorus-15-Pilot Roland Eslitzbichler.