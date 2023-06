Mit Bits und Bites näher bei den Kundinnen und Kunden

Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und dem Haus der Digitalisierung in Tulln will die Wirtschaftskammer Niederösterreich nun den Betrieben bei ihren Digitalisierungsschritten zur Seite stehen, um diese bestmöglich zu nutzen. „Digitalisierung bietet der Wirtschaft viele Möglichkeiten, um besser, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden’’, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).