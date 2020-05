Mit Auto in den Fluss gerast: Fahrer konnte sich befreien

Pyhra - Auf nasser Fahrbahn geriet ein St. Pöltener mit seinem Auto gestern in Heuberg bei Pyhra ins Schleudern. Er bekam es nicht mehr unter Kontrolle. Der Wagen stürzte über eine fünf Meter hohe Böschung in die Perschling. Er blieb auf dem Dach im Wasser liegen. Ersthelfer waren bei diesem Unfall sofort zur Stelle. "Es war mir ein Bedürfnis zu helfen", sagt Anna Starkl. Auch wenn sie nicht im Dienst ist. Starkl ist fürs Rote Kreuz in Pyhra unterwegs. Sie hat gestern den Unfall gesehen. "Das Auto ist runtergeschlittert. Es hat sich überschlagen."

Der Fahrer konnte sich selbst befreien, erklärt die Polizei. Ein Mann, der auch zum Unfall kam, half dem Lenker über die Böschung. Dieser war ansprechbar, stand aber unter Schock. Starkl sorgte für Wärme und einen Platz für den Autofahrer. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital St. Pölten eingeliefert.