Mistelbacher Philipp Kaider ist Vize-Weltmeister im Ultracycling

Von Theresa Vogl

Vor knapp zwei Wochen startete Philipp Kaider mit seinen Betreuern von Warschau aus in sein bisher längstes Abenteuer. 3.600 Kilometer mit über 30.000 Höhenmetern galt es zu absolvieren. Von Beginn an machte der amtierende österreichische Meister auf der Ultradistanz Druck und holte auf seine Konkurrenten einen guten Vorsprung heraus, den er auch über die bergigen Passagen an der polnisch-slowakischen Grenze halten konnte. Gut getimte Schlafpausen und ein perfekt zusammengespieltes Team ließen die Titelchancen von Kilometer zu Kilometer steigen.