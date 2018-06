Mistelbach: Schütze wurde in Nervenklinik gebracht

Von der Zelle in eine Klinik: Mario S. wird wohl noch einige Zeit in einer Psychiatrie in Niederösterreich verbringen müssen. „Ich glaube, dass er dort gut aufgehoben ist“, sagt sein Anwalt Werner Tomanek.

S. soll im Mai vor dem Bundesschulzentrum Mistelbach mit einer Schrotflinte auf einen Schüler geschossen haben. Der junge Mann ging blutend zu Boden und musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Schütze, ein 18-jähriger Soldat, warf die Waffe weg und lief davon. Stunden später stellte er sich der Polizei.

Der ermittelnde Staatsanwalt geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter noch viel Schlimmeres anrichten hätte wollen. Es gäbe Hinweise darauf, dass S. einen Amoklauf geplant habe. Nur eine Hemmung an der Waffe habe dies verhindert, wird betont.