Mistelbach: Michael Jackson im Kleinformat

Mistelbach im Weinviertel hat einen neuen Bewohner: Den verstorbenen Popstar Michael Jackson. Doch die geplante Enthüllung der Statue musste kurzfristig ein wenig umgeplant werden. Die Statue wurde nicht rechtzeitig fertig, eine Büste muss es für den Anfang auch tun.

Rund 250 Besucher kamen am Samstag zum Festakt. Darunter die Berlinerin Christiane. " Michael Jackson passt überall hin, auch nach Mistelbach", sagt sie. Und sie sammelt schon Unterschriften für eine Statue in ihrer Heimatstadt. Die Familie Yürükcü ist aus Wien angereist. Mutter Barbara und die beiden Kinder freuen sich: "Wir sind große Fans. Und nach Mistelbach haben wir es nicht weit." Sie haben Sonnenblumen mitgebracht, die sie zur Büste legten. So wie viele andere, die Bilder oder Gedichte widmeten.

Die Stadtmusikkapelle Mistelbach eröffnete das Fest mit Jackson-Hits. Bei "Thriller" gingen auch die Beine von Pfarrer Hans Spiegl durch. MJ Ace, der seit seinem dritten Lebensjahr Michael Jackson imitiert, brachte die Herzen der Fans zum Glühen.

Und Initiatorin Martina Kainz kann sich freuen – spätestens im August kommt dann tatsächlich die Statue. Und dann wird noch einmal groß gefeiert.