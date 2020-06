Militärmusik aus Tirol gibt Platzkonzert in Amstetten

Wie die Militärkapellen aller Bundesländer wird auch die Tiroler Militärmusik am Freitag in St. Pölten bei einem großen Musikfest in der NV-Arena (19 Uhr) auftreten. Auf dem Weg nach St. Pölten wird Militärkapellmeister Hannes Apfolterer mit seinen international geschätzten Musikern in Amstetten einen Stopp einlegen. Am Hauptplatz spielen die TirolerMittwoch ab 18 Uhr bei einem frei zugängigen Platzkonzert auf.