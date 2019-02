Messerattacke in Baden: Gutachter empfahl Einweisung in Anstalt

Nach einer Messerattacke ist ein 20-Jähriger am Donnerstag in Wiener Neustadt vor Gericht gestanden. Das Opfer war beim Angriff im September 2018 in einem Badener Park leicht verletzt worden. Der Afghane leidet laut Gutachten an paranoider Schizophrenie und ist nicht zurechnungsfähig. Die Staatsanwaltschaft hat die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Das Opfer - ebenfalls ein 20-jähriger Afghane - hatte dem Staatsanwalt zufolge in einem Park beim Bahnhof in Baden mit einem Freund auf einer Bank gesessen und geraucht. Er habe den Mann gekannt, weil sie gemeinsam in einer Unterkunft lebten, sagte er in der Schwurgerichtsverhandlung. "Ich habe ihn um eine Zigarette gefragt und dann habe ich Stimmen gehört. Stimmen, die sagten, ich soll ihn mit einem Messer stechen", gab der subsidiär Schutzberechtigte laut Dolmetscher an. Er hatte aus seiner Hosentasche ein Küchenmesser herausgeholt und mit der neun Zentimeter langen Klinge nach unten eine waagrechte Schnittbewegung gegen das Gesicht seines Landsmanns ausgeführt.

Das Opfer war laut Staatsanwalt "instinktiv" zurückgewichen, sodass von der Attacke nur eine oberflächliche Schnittwunde an der Wange zurückblieb. Dann hatte der Mann dem Angreifer einen Fußtritt gegen die Brust versetzt, um ihn auf Abstand zu halten. Nach Angaben des Opfers konnte es zwei weitere Messerangriffe ebenfalls mit Tritten abwehren. "Ich wollte ihn nicht treffen, sondern ihm nur Angst machen", meinte der Betroffene.