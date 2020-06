Messer-Mann überfiel zu Ladenschluss Supermarkt

Wiener Neustadt – Mit einem Messer bewaffnet überfiel Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ein unbekannter Mann die Zielpunkt-Filiale in der Wiener Neustädter Herzog Leopold-Fußgängerzone. Der Täter entkam mit einer Beute von knapp 1300 Euro.

Verkäuferin Claudia W., 38, war der Verdächtige schon eine halbe Stunde vor dem Überfall im Supermarkt aufgefallen. Er hielt sich merkwürdig lange in der Filiale auf und wartete anscheinend den Ladenschluss ab. Als der letzte Kunde gezahlt hatte, ging der Mann mit einem Energy-Getränk in der Hand zur Kasse und bezahlte. Im selben Augenblick zog er ein Küchenmesser aus seiner schwarzen Umhängetasche und hielt es der Kassiererin vor das Gesicht. Er griff in die Kassenlade, nahm das gesamte Bargeld an sich und flüchtete.

Der Räuber wird als Inländer, etwa 1,85 Meter groß mit einer blonden Stehfrisur beschrieben. Er trug eine verspiegelte Sonnenbrille. Hinweise:  059133/3390/333.