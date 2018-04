Melker Wirt verbannt Glimmstängel auch aus der Bar

Sein „Rathauskeller“ mitten in der Fußgängerzone von Melk ist seit der Eröffnung rauchfrei. Die Gäste im stets gut gefüllten Restaurant kennen es also nicht anders. Sehr wohl aber die Besucher in Rene Reinmüllers zweitem Lokal, dem „Kalmuck“: In der angesagten Cocktail- und Weinbar, seit sieben Jahren ein gastronomischer Hotspot in der Wachaustadt, darf getschickt werden. Doch auch das wird sich bald ändern. Reinmüller und sein Geschäftspartner Mario Sassmann haben sich darauf verständigt, die Bar schon ab 1. Mai komplett rauchfrei zu machen.