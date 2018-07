Melk: Neuer Stadtchef will Streit mit dem Stift beenden

Bis September will sich Strobl mit den Mitarbeitern der Stadt und auch den Partner-Organisationen zusammensetzen. Dann, im Herbst, will er präsentieren, welche Projekte und Visionen umgesetzt werden sollen.

Der Politiker wird zudem klären müssen, ob im kommenden Jahr wieder eine Rallye in der Stadt durchgeführt werden soll. Wie berichtet, sorgte der Event bei einigen Anrainern und der Opposition für Ärger. Gründe für den Wirbel waren unter anderem die Lärmbelastung und Sicherheitsbedenken. Emmerich Weiderbauer, Stadtrat der Grünen, hatte Strobl noch am Donnerstag aufgefordert, das Rennen nicht mehr in Melk durchzuführen. „Es wird in den kommenden Tagen eine Sitzung stattfinden, wo Behörden, die Wirtschaft und Politiker dieses Thema besprechen. Ich werde mir alle Meinungen anhören und dann wird es von mir eine Entscheidung geben.“