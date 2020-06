Meister für Passbilder: „Eine Farce“

Selbst die neuesten Kameras sorgen unter Kunden nicht so für Gesprächsstoff wie ein kurioser Meisterbrief, dem Fotoprofi Robert Straub einen Ehrenplatz in seinem Geschäft in der St. Pöltener Klostergasse gewidmet hat: Die Wirtschaftskammer bestätigt darin, dass Straub „die Meisterprüfung für das Handwerk Berufsfotograf, eingeschränkt auf die Herstellung von Passbildern erfolgreich abgelegt“ habe.

Der 44-Jährige, der seit 13 Jahren Berufsfotografen berät, musste sich dazu einer halbstündigen Prüfung vor einer dreiköpfigen Innungs-Jury unterziehen. „Im Prinzip ist das eine Farce“, meint der eingeschränkte Meister. „Ich frag mich, ob auch Passbild-Automaten in Einkaufszentren geprüft werden.“ Auf die schrille Lizenz ließ Straub Sektkorken knallen.