Mehr Transporte bei steigenden Kosten: Arbeitsreiches Jahr für Rotes Kreuz NÖ

Das Rote Kreuz Niederösterreich blickte im Rahmen der 155. Generalversammlung auf ein sehr arbeitsreiches wie intensives Jahr 2021 zurück. „Ich bin stolz auf die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Freiwilliger, Hauptberuflicher, Zivildienstleistender und Teilnehmer:innen des Freiwilligen Sozialjahres – die selbst in so herausfordernden Zeiten zeigen, was es heißt, für andere da zu sein“, erklärt Präsident Josef Schmoll. „Die Leistungen unserer Tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geradezu unbezahlbar – was sie im Kleinen wie auch im Großen bewirken, ob bei einer Lebensrettung oder einem Tornadoeinsatz, ob bei der Betreuung älterer Menschen im Betreuten Wohnen oder der Lernunterstützung für Kinder, ist einfach großartig.“

Massive Transportsteigerung

Die aktuelle Teuerungswelle bei Sprit- und Energiepreisen wie auch die Inflation treffe das Rote Kreuz hart. „Gleichzeitig verzeichnen wir massive Transportsteigerung, konkret handelt es sich seit 2019 um einen Anstieg um rund 450 Transporte pro Tag“, meint der Präsident. „Und auch beim Personal hat sich viel verändert. Einerseits ist es schwierig, Personal zu finden, andererseits können viele Freiwillige aufgrund der Mehrfachbelastungen durch die Pandemie und die gleichzeitige Steigerung bei den Fahrten nicht mehr so viele Leistungsstunden erbringen. Auch wir spüren die Erschöpfung.“