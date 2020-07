Mehr Raum für die Jugend

Mit 200.000 Euro war das Budget für den Bau des neuen Jugendzentrums gedeckelt. Der Preis hat gehalten. Mit einfachen Materialien schaffte Architekt Werner Fürtner den Spagat zwischen Funktionalität und „cooler Optik“, um im Jargon der Jugend zu bleiben. Nach nur zehn Wochen Bauzeit wird der neue Treffpunkt am 4. Oktober feierlich eröffnet. Bürgermeister Helmut Laab inspizierte am Dienstag das neue Haus und fühlte sich am Wuzzeltisch in seine eigene Jugend versetzt.

Der Bedarf und die Kosten für das Jugendzentrum waren lange ein heißes politisches Eisen in der Stadt. „Der Bedarf war immer da“, sagte Laab. Bester Beweis dafür: Die Jugendberatung platzte auch außerhalb der Beratungszeiten angesichts der vielen Besucher aus allen Nähten. Also entschied man sich für den Bau eines ordentlichen Treffpunktes. Die ehemaligen Militärwerkstätten in der Judithastraße schienen schon alleine wegen der Nähe zum Schul-Campus ideal.

Der Architekt plante, schrieb die Aus- und Umbauarbeiten aus und überwachte über die Sommermonate die Realisierung. Weil es „spacig“ aussehen sollte, griff der Architekt in die bauliche Trickkiste.