Mehr Frauen für die Politik gewinnen

VP. "51 Prozent der Bevölkerung sind Frauen, die sind aber in der Politik nicht abgebildet", sagte die neue Landesleiterin der VP Frauen, Petra Bohuslav. 428 der insgesamt 573 nö. Gemeinden werden von VP-Bürgermeistern geführt. In nur 34 Kommunen stehen Frauen an der Spitze, das entspricht knapp acht Prozent. Daher wollen die Schwarzen die Frauenquote in den Gemeinderäten, inklusive Bürgermeisterinnen, um zehn Prozent erhöhen. Unter dem Motto "Wir Niederösterreicherinnen" lud man Donnerstagabend zum Wahlauftakt der ÖVP Frauen.

Landeshauptmann Erwin Pröll würdigte das Engagement der Kandidatinnen. "Es ist wichtig, den Frauen offen zu lassen, in welche Richtung sie gehen wollen – ob Familie, Beruf oder beides", hob er hervor. Dafür sollen auch die notwendigen Instrumente zur Verfügung gestellt werden, 2015 werde man wieder 140 Mio. Euro in die Kinderbetreuung investieren. Abschließend informierte Trainerin Daniela Zeller über"Erfolgreiche Kommunikation".