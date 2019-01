Mehr als 18.000 Freiwillige sind beim Roten Kreuz aktiv

"In Niederösterreich haben sich im Vorjahr über 18.000 Menschen beim Roten Kreuz freiwillig engagiert und jede einzelne Freiwillige ist im Durchschnitt 30 Minuten pro Tag, drei Stunden pro Woche und 153 Stunden im Jahr im Einsatz gewesen." Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) sei das Rote Kreuz damit ein wichtiger und zuverlässiger Partner "in unserer Sicherheitsfamilie". Das hätten auch die Einsätze nach den verheerenden Schneefällen in den vergangenen Tagen gezeigt.

"Ein gutes Signal" für die Zukunft sei auch die Jugendarbeit des Roten Kreuzes, die es schafft, junge Menschen zu motivieren, so Mikl-Leitner. "Die Anzahl der Jugendlichen, die sich beim Roten Kreuz engagieren, ist im Jahr 2018 um 500 gestiegen." In Summe gebe es 125 Jugendgruppen mit 4275 Teilnehmern.

Die Landeshauptfrau verwies auch auf die "gute und enge Partnerschaft" zwischen Land Niederösterreich und Roten Kreuz, die vieles ermöglicht habe und selbstverständlich fortgesetzt werde. In Münchendorf im Bezirk Mödling werde gerade ein neues Logistikzentrum für Großunfälle und Katastrophenhilfe fertiggestellt. Gemeinsam mit dem bestehenden Logistikzentrum in Tulln sei man noch "flexibler und schlagfertiger" und für den Ernstfall gerüstet. Mikl-Leitner: "Die 1,6 Millionen Euro, die das Land für die beiden Logistikzentren in die Hand genommen hat, sind gut investiertes Geld."