Mehr als 10.000 Euro Schaden bei Einbrecher-Tour in Zwettl

Serie – Einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro richteten Einbrecher bei ihrem Coup in Zwettl an. Sie drangen in der Nacht zum Mittwoch in zwei Gebäude des Lagerhauses und in die Werkstätte des Autofahrerclubs ARBÖ ein. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Die unbekannten Einbrecher gingen überall mit der gleichen Taktik ans Werk. Sie zwangen entweder die Eingangstüre oder ein Fenster auf. In der Werkstatt des ARBÖ wurden alle Räume durchsucht und zwei Handkassen, Kfz-Begutachtungsplaketten und Autobahnvignetten gestohlen. Im Lagerhaus war die Beute genauso üppig. Sie stahlen eine digitale Fotokamera, mehrere Kfz-Begutachtungsplaketten und Bargeld.

Mittels eines Tricks wurde eine Bewohnerin aus Rosenburg im Bezirk Horn von einem dreisten Täter um ihre Geldbörse erleichtert. Während sich der Unbekannte als EVN-Mitarbeiter ausgab und sich von der 61-Jährigen den Weg zum Verteilerhaus beschreiben ließ, dürfte er ihr die Börse mit Geld und Führerschein aus ihrer Handtasche gestohlen haben. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar.

Aus einem Haus in Krems stahl ein Täter 150 Stück Euromünzen, die der Bewohner sammelte, und weitere 150 Euro Bargeld.